Incidente in pieno centro abitato | quattro auto coinvolte e un ferito

Nella giornata di oggi, sabato 3 gennaio 2026, si è verificato un incidente nel centro di Villa Castelli, coinvolgendo quattro veicoli e risultando in un ferito. L’evento si è verificato in una zona densamente popolata, e le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Sono ancora in corso verifiche sulle cause dell’incidente e sulle condizioni del ferito.

VILLA CASTELLI - Quattro auto coinvolte e un ferito: è il bilancio di un incidente avvenuto oggi, sabato 3 gennaio 2026, nel centro abitato di Villa Castelli. A causarlo, stando alle prime informazioni, una vettura che procedeva in controsenso.Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di.

