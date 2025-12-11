Sull’Ucraina va in frantumi l’unità dell’Occidente Il Wall Street Journal racconta lo scontro frontale tra Usa-Ue sul futuro di Kiev e Mosca

L'unità dell'Occidente sull'Ucraina si sta sgretolando, tra tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Il Wall Street Journal descrive uno scontro aperto sul destino di Kiev e Mosca, segnando la fine di un'epoca di coesione e collaborazione tra le potenze occidentali.

Sembrano un ricordo lontano le strette di mano, le pacche sulle spalle e gli sguardi complici, tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e i leader dell'Ue. A certificare le relazioni a dir poco tese sono le indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal che raccontano di un confronto sempre più acceso tra Stati Uniti e Unione europea su come immaginare la ricostruzione dell'Ucraina e, soprattutto, il futuro ruolo della Russia nell'economia globale. La guerra di Vladimir Putin, infatti, ha cambiato gli equilibri geopolitici in modo irreparabile e ora, mentre i negoziati tentano – con non poca fatica di tracciare un percorso di pace credibile, emerge una frattura insanabile tra Washington e Bruxelles.

