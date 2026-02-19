Ora di sosta gratis al Sacrario i commercianti | Estenderla a tutti i parcheggi

Il sindaco Frontini ha deciso di prolungare fino a tutto il 2026 l’ora di sosta gratuita al parcheggio del Sacrario, causando reazioni tra i commercianti di corso Italia. Molti di loro credono che questa misura favorisca gli acquisti e aiuti le attività locali, ma chiedono anche una estensione a tutti i parcheggi della zona. La decisione ha portato un cambiamento concreto nella gestione del traffico e dei posti auto, creando un certo fermento tra chi lavora e chi frequenta il centro cittadino. La questione resta aperta e al centro del dibattito pubblico.

"Meglio fare che non fare". È questo, in sintesi, il sentiment che si respira tra le vetrine di corso Italia dopo l'ufficializzazione, da parte dell'amministrazione Frontini, della proroga per tutto il 2026 dell'ora di sosta gratuita al parcheggio del Sacrario. Una misura sperimentale, testata tra novembre e il 20 gennaio, che ora diventa strutturale per l'anno in corso. Ma se da un lato i commercianti accolgono con favore l'iniziativa, definendola un "inizio", dall'altro chiedono più coraggio: estendere la gratuità ad altre aree di sosta e fare chiarezza sulla Ztl.