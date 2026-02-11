L' ora di parcheggio gratis al Sacrario verso l' estensione a tutto il 2026

La sperimentazione dell’ora di parcheggio gratis al Sacrario di Viterbo si conclude il 20 gennaio, ma già si pensa a prolungarla fino al 2026. Le autorità stanno valutando se mantenere questa misura, che ha riscosso successo tra i cittadini. Le decisioni ufficiali arriveranno nei prossimi mesi, ma l’obiettivo è fare in modo che questa possibilità diventi stabile. Nel frattempo, chi utilizza il parcheggio cerca di approfittarne prima della fine della sperimentazione.

La sperimentazione dell'ora di sosta gratuita al Sacrario a Viterbo, terminata ufficialmente il 20 gennaio, sembra destinata a non rimanere un unicum natalizio. A palazzo dei Priori, infatti, il "test" con i 51mila ticket consegnati alle attività è finito ma l'amministrazione Frontini sta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Sacrario Viterbo

Ultime notizie su Sacrario Viterbo

