Ora di sosta gratis al Sacrario per tutto il 2026 ma è dubbio sui numeri | Il silenzio è prova del totale fallimento

Il Comune di Viterbo ha deciso di offrire sosta gratuita al Sacrario per tutto il 2026, ma i numeri non sono chiari. Gli operatori segnalano che il basso afflusso di visitatori potrebbe indicare un fallimento della misura. Durante il periodo natalizio, molti sostengono che il numero di auto parcheggiate sia stato molto inferiore alle aspettative, lasciando dubbi sulla reale efficacia del provvedimento.

Come anticipato da ViterboToday nei giorni scorsi, il "test" natalizio del ticket sosta al Sacrario si trasforma in una misura strutturale. La sosta gratuita di un'ora per chi fa acquisti nei negozi aderenti durerà per tutto il 2026. Se da palazzo dei Priori la mossa viene presentata come una promessa elettorale mantenuta, dai banchi dell'opposizione la lettura è diametralmente opposta: per la Lega l'estensione è solo una fuga in avanti per nascondere il flop della sperimentazione invernale. Ad annunciare il "bis" è la stessa sindaca Chiara Frontini, che rilancia l'iniziativa aprendo le porte a chi, in prima battuta, era rimasto fuori: "Estesa a tutto il 2026 la misura della prima ora gratis al parcheggio del Sacrario, entrata in vigore alla fine dello scorso anno con tanti commercianti che avevano approfittato della misura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La sperimentazione dell’ora di parcheggio gratis al Sacrario di Viterbo si conclude il 20 gennaio, ma già si pensa a prolungarla fino al 2026.

