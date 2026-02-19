Operazione Vortice-Déjà Vu inflitte cinque condanne per 58 anni di reclusione

L'operazione antimafia “Vortice-Déjà Vu” ha portato a cinque condanne, con una pena totale di 58 anni di carcere, perché le autorità hanno accertato il coinvolgimento di 22 persone. Tra queste, una è deceduta nel frattempo. Il processo si è concluso dopo aver dimostrato il ruolo di alcuni imputati in attività illecite legate alla criminalità organizzata. La sentenza è stata pronunciata dopo un’udienza che si è tenuta il 17 settembre 2015, senza che nessuno dei coinvolti avesse richiesto riti alternativi.

Emessa ieri la sentenza nel processo ordinario che vedeva imputate 22 persone per accuse che spaziavano dall’associazione mafiosa allo spaccio di droga. In 7 sono stati assolti, altri 10 prosciolti La pena più alta, a 15 anni di reclusione, è stata inflitta a Salvatore Milito, 53 anni, di Squinzano, l’unico nei riguardi del quale ha retto l’accusa più grave mossa dall’inchiesta, di associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono stati invece assolti da questo addebito, Marco Greco, 51, di Casalabate, e Luca Greco, 53, di Casalabate, condannati rispettivamente a 11 e 10 anni per altre contestazioni; condanna a 10 anni anche per Luigi Antonio Rollo, 69, di Lizzanello.🔗 Leggi su Lecceprima.it Prestiti a “strozzo”: inflitte 4 condanne per 17 anni di reclusioneSi conclude con quattro condanne il processo legato all’operazione “Aequanius”, che ha smantellato un giro di prestiti usurai a Guagnano e Salice Salentino. Prestiti a “strozzo”: inflitte quattro condanne per 17 anni di reclusioneUn recente procedimento giudiziario ha portato a quattro condanne e altre decisioni nel contesto di un’indagine su prestiti a strozzo, rivelando un giro di affari illeciti caratterizzato da tassi usurai del 10% mensile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guerra di mala: a distanza di anni inflitte cinque condanne, per gli atri assoluzioni e non doversi procedere; Nervoso alla guida viene fermato per un controllo: in auto nascondeva cocaina e soldi, arrestato 44enne. Tratta di persone e immigrazione clandestina, sgominata una bandaL'operazione Déjà-vù era stata avviata dopo il rintraccio di 45 migranti al confine italo-sloveno, vicino a Cividale del Friuli I Carabinieri del Ros hanno sgominato un'associazione a delinquere ... rainews.it MAFIA E DINTORNI, 26 ARRESTIDroga, estorsioni e usura: i carabinieri del Ros arrestano 26 persone a Lecce, in un’operazione battezzata Vortice-Déjà vu che coinvolge esponenti della Sacra corona unita e anche alcuni politici ... rainews.it Laghi, canyon nascosti e giardini da sogno Lacs, canyons cachés et jardins de rêve Buongiorno amici, il mio diciannovesimo giorno in Guadalupa è stato un vortice di emozioni, natura e avventura. Ho iniziato dal Grand Étang, il più grande lago delle Antille fr facebook