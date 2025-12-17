Prestiti a strozzo | inflitte quattro condanne per 17 anni di reclusione
Un recente procedimento giudiziario ha portato a quattro condanne e altre decisioni nel contesto di un’indagine su prestiti a strozzo, rivelando un giro di affari illeciti caratterizzato da tassi usurai del 10% mensile. L’operazione “Aequanius” ha fatto luce su pratiche criminali a Guagnano e Salice Salentino, evidenziando la gravità delle attività finanziarie abusive che minano la legalità e la sicurezza economica della comunità locale.
GUAGNANOSALICE SALENTINO - Si è concluso con quattro condanne, due assoluzioni e un proscioglimento, il processo scaturito dall’operazione “Aequanius”, che fece luce su un giro di affari illeciti attraverso prestiti con tassi usurai del 10 percento mensile a Guagnano e nella vicina Salice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
