Prestiti a strozzo | inflitte quattro condanne per 17 anni di reclusione

Un recente procedimento giudiziario ha portato a quattro condanne e altre decisioni nel contesto di un’indagine su prestiti a strozzo, rivelando un giro di affari illeciti caratterizzato da tassi usurai del 10% mensile. L’operazione “Aequanius” ha fatto luce su pratiche criminali a Guagnano e Salice Salentino, evidenziando la gravità delle attività finanziarie abusive che minano la legalità e la sicurezza economica della comunità locale.

