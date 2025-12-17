Prestiti a strozzo | inflitte 4 condanne per 17 anni di reclusione

Si conclude con quattro condanne il processo legato all’operazione “Aequanius”, che ha smantellato un giro di prestiti usurai a Guagnano e Salice Salentino. Un sistema criminale che sfruttava tassi del 10% mensile, causando gravi conseguenze per le vittime. La giustizia ha fatto luce su questa attività illecita, infliggendo pene sino a 17 anni di reclusione.

GUAGNANOSALICE SALENTINO - Si è concluso con quattro condanne, due assoluzioni e un proscioglimento, il processo scaturito dall'operazione "Aequanius", che fece luce su un giro di affari illeciti attraverso prestiti con tassi usurai del 10 percento mensile a Guagnano e nella vicina Salice.

