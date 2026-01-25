Colleferro Condannato per estorsione usura e porto abusivo di armi si nascondeva in un’abitazione in periferia Scoperto tenta la fuga ma i Carabinieri lo arrestano

Nella giornata di giovedì 22 gennaio, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un uomo condannato per estorsione, usura e porto abusivo di armi. L’individuo, che si nascondeva in un’abitazione periferica, ha tentato di fuggire alla vista delle forze dell’ordine, ma è stato comunque catturato. L’intervento dei militari ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già condannato per gravissimi reati.

