IL VIDEO | Scambio elettorale mafioso ed estorsione | l' operazione dei carabinieri

Scambio elettorale mafioso ed estorsione | l' operazione dei carabinieri

Un'ampia operazione dei carabinieri di Latina ha portato all’esecuzione di misure cautelari nell’ambito di un’indagine su scambio elettorale mafioso ed estorsione, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma. Dall’alba di oggi, mercoledì 17 dicembre, forze dell’ordine stanno intervenendo per smantellare un presunto sistema criminale legato a fenomeni di corruzione e intimidazione.

Maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Latina che dall’alba di oggi, mercoledì 17 dicembre, stanno dando esecuzione a una misura cautelare personale e reale emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere. Fra gli indagati un consigliere comunale di Modugno

