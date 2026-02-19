Operata due volte in poche ore Loredana viene dimessa ma muore il giorno dopo | tragedia a Ragusa

Loredana Alfano, 50 anni, è morta il giorno dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Ragusa, pochi giorni dopo due interventi chirurgici consecutivi. La donna era stata operata per una complicanza scoperta durante il primo intervento, che aveva richiesto un secondo intervento di emergenza. La famiglia chiede chiarimenti sulle cure ricevute e sulle cause della sua scomparsa, sospettando che ci siano stati errori medici. Ora, le autorità sanitarie indagano sui dettagli della vicenda. La comunità si stringe attorno alla famiglia colpita dal dolore.

La famiglia della 50enne Loredana Alfano chiede di fare luce sulla morte della donna che era stata operata la settimana scorsa per due volte dopo una complicanza durante il primo intervento chirurgico. Accertamenti sia dei Carabinieri sia dell'Asl con un'indagine interna.