Dimessa dall’ospedale 54enne muore in casa poche ore dopo

Luana Zingotti, 54 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Volpiano poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Chivasso. La donna era stata ricoverata per un problema di salute, e pochi giorni dopo è tornata a casa. Nessuno si aspettava questa fine improvvisa. Le forze dell’ordine stanno verificando cosa sia successo. La sua morte ha lasciato sconvolta la famiglia e i vicini.

È stata trovata morta nella sua casa di Volpiano, nel Torinese, Luana Zingotti. Meno di 24 ore prima, la 54enne era stata dimessa dall’ospedale di Chivasso. Per approfondire il motivo della sua morte, ed eventuali responsabilità dell’equipe medica, la procura di Ivrea ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Al momento è a carico di ignoti. Il cadavere di Luana, conosciuta a Volpiano come Lulù, è stato trovato in casa sua lo scorso 20 gennaio. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, la donna avrebbe accusato un malore improvviso e sarebbe caduta a terra, battendo la testa e perdendo la vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Approfondimenti su Luana Zingotti

La comunità di Cuneo si sveglia sotto shock dopo la morte improvvisa di Luana Ziggiotti.

Ultime notizie su Luana Zingotti

