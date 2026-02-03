Ilaria Musella uccisa con una coltellata alla schiena aveva 23 anni È caccia al killer | la verità dalle telecamere

Un pomeriggio di sangue a Napoli, dove Ilaria Musella di 23 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena. Le forze dell’ordine stanno cercando il colpevole e analizzano le telecamere di sorveglianza nel tentativo di fare luce sulla tragedia che ha sconvolto la periferia orientale della città.

Dramma nella periferia partenopea. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la periferia orientale di Napoli. Una ragazza di soli 23 anni è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La giovane è giunta presso la struttura sanitaria di Ponticelli già priva di vita, segnata da una profonda ferita da arma da taglio localizzata alla schiena. L'identificazione della vittima La vittima è stata identificata come Ilenia Musella - come riportatno diversi siti locali e Il Mattino - residente nel complesso del Parco Conocal, una delle zone del quartiere Ponticelli.

