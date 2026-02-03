Napoli Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena Scaricata davanti all' ospedale caccia al fratello

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena. È stata lasciata in strada davanti all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, e subito trasportata in ospedale. Ora la polizia cerca il fratello, sospettato di averla aggredita. La vicenda sta scuotendo Napoli.

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Sono stati sentiti i familiari e gli amici della giovane, che risiedeva nel rione Conocal. Intanto, decine di persone si sono riunite all'ingresso dell'ospedale. Non si sono verificati per il momento episodi di disordine. Secondo le ultime indiscrezioni, gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce del fratello di Ilenia.

