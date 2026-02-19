ONU | Guterres rilancia il dialogo internazionale per il phase out delle fonti fossili

L’ONU ha deciso di rilanciare il dialogo internazionale per il superamento delle fonti fossili, a causa dei crescenti effetti del cambiamento climatico. António Guterres ha invitato i paesi a collaborare per trovare soluzioni condivise e accelerare la transizione alle energie rinnovabili. La proposta arriva dopo l’aumento delle emissioni e le recenti ondate di caldo record. La comunità internazionale si riunirà a breve per discutere strategie concrete e impegni comuni, puntando a ridurre la dipendenza dai combustibili in modo più deciso.

ONU: Guterres rilancia il dialogo internazionale per il superamento delle fonti fossili. Le Nazioni Unite rinnovano la loro spinta per affrontare la crisi climatica con un'iniziativa volta a promuovere un dialogo globale sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Il Segretario Generale António Guterres ha lanciato questa sfida in un contesto internazionale segnato da crescenti preoccupazioni ambientali e da una persistente difficoltà nel raggiungere un consenso su come gestire la transizione energetica. L'iniziativa, presentata durante un incontro ministeriale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, mira a coinvolgere attivamente produttori, consumatori, istituzioni finanziarie e la società civile nella pianificazione di una transizione energetica ordinata.