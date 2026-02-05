Guterres | L’Onu è in pericolo il potere internazionale si distorce e minaccia la stabilità

Le Nazioni Unite sono in crisi, secondo António Guterres. Il segretario generale avverte che il sistema internazionale si sta distorcendo, mettendo a rischio la stabilità globale. L’intervento di Guterres in Italia, in occasione dell’apertura delle Olimpiadi, ha portato alla luce queste preoccupazioni, evidenziando come l’ordine mondiale sia sotto pressione.

**Le Nazioni Unite stanno affrontando una crisi profonda, secondo António Guterres, il cui intervento in Italia per l’apertura delle Olimpiadi è stato un momento cruciale per l’attuale stato del sistema internazionale. Il segretario generale, nel corso di un incontro con il corrispondente della **, ha espresso preoccupazione per la debolezza del sistema multilaterale, sottolineando che “l’Onu è in pericolo” e che “la legge del potere destabilizza il mondo”. La critica è rivolta a una serie di paesi e istituzioni che, pur essendo parte del sistema internazionale, sembrano ormai privilegiare l’interesse nazionale al posto della cooperazione globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guterres: “L’Onu è in pericolo, il potere internazionale si distorce e minaccia la stabilità Approfondimenti su Guterres ONU Guterres prevede il collasso dell’ONU a causa della mancanza di potere e stabilità internazionale Venezuela: Caracas, 'raid per avere nostro petrolio, minaccia stabilità internazionale' Il Venezuela denuncia un episodio di aggressione militare da parte degli Stati Uniti, che minaccia la stabilità della regione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Guterres ONU Argomenti discussi: Guterres: Onu, rischio collasso la legge del potere destabilizza il mondo; Il nuovo Rappresentante Permanente d’Italia presso l’ONU presenta le lettere credenziali; Guterres e la legge di Newton: quando la reazione dell’ONU non è pervenuta; Guterres avverte: Onu a rischio collasso. ONU avverte rischio di collasso umanitario a Cuba per carenza di petrolioDujarric richiama un decreto Usa che minaccia dazi ai fornitori dopo la sospensione delle forniture venezuelane; l'Avana parla di asfissia economica ... laregione.ch Onu. Guterres agli Stati, ‘mancano soldi: o li versate, o riscrivete le regole’L’Organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe essere costretta a chiudere per mancanza di fondi. A lanciare l’allarme, in una lettera contenente un accorato appello agli Stati membri, è stato il segre ... notiziegeopolitiche.net L’ONU si è espressa in modo piuttosto chiaro, su due piani, riguardo all’intervento militare degli USA in Venezuela. 1) Segretario generale (Guterres), al Consiglio di Sicurezza (5 gennaio 2026). Nel messaggio letto a suo nome, l’ONU ha detto che le norme d facebook

