Guterres prevede il collasso dell’ONU a causa della mancanza di potere e stabilità internazionale

Durante una visita a Roma per le Olimpiadi, il presidente della Commissione Europea ha incontrato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres. Durante l’incontro, Guterres ha lanciato un avvertimento chiaro: l’Organizzazione rischia il collasso se non si riesce a rafforzare il suo potere e migliorare la stabilità globale. Un allarme che preoccupa molti osservatori internazionali.

**Il presidente della Commissione Europea, in visita a Roma per l'apertura delle Olimpiadi, ha parlato con il segretario generale dell'Unione internazionale, Antonio Guterres, che ha lanciato un allarme grave: "L'ONU è a rischio di collasso a causa della mancanza di potere e stabilità internazionale". L'annuncio è arrivato durante una conversazione tenuta a Firenze, in occasione della presentazione del nuovo programma di azioni multilaterali, in cui Guterres ha messo in evidenza l'incapacità del sistema internazionale di affrontare crisi globali come l'emigrazione, la guerra o lo sviluppo economico.

