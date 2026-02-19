Galaxy s26 in vista del lancio quinta beta di one ui 8.5 rilasciata da samsung

Samsung ha annunciato la disponibilità della quinta versione beta di One UI 8.5, identificata con il codice firmware ZZAN, per la serie Galaxy S25. La nuova versione è stata rilasciata in diverse regioni del mondo, consentendo agli utenti di testare le ultime novità del sistema operativo. Questo aggiornamento porta miglioramenti nelle prestazioni e nuove funzioni per i dispositivi. La distribuzione si sta diffondendo rapidamente, spingendo gli utenti a scaricare l’ultimo firmware e provare le novità. La data di lancio ufficiale del sistema stabile non è ancora certa.

la quinta beta di one ui 8.5, identificata con il firmware ZZAN, è stata resa disponibile per la serie galaxy s25 in diverse regioni a livello globale. l’aggiornamento integra la patch di sicurezza di febbraio 2026 e un aggiornamento per l’assistente bixby. questa release viene rilasciata a ridosso del lancio previsto della versione stabile, attesa insieme alla futura serie galaxy s26, segnando un passaggio cruciale nel percorso di sviluppo. one ui 8.5 beta 5: disponibilità globale per la serie galaxy s25. la nuova versione beta, oltre a essere disponibile in diverse regioni, ha già raggiunto mercati chiave come Corea del Sud, India, Germania e Regno Unito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Galaxy s26 in vista del lancio quinta beta di one ui 8.5 rilasciata da samsung Leggi anche: Samsung Galaxy S26 è stato svelato accidentalmente da One UI 8.5 Samsung conferma indirettamente la data di lancio del galaxy s26Samsung ha confermato indirettamente la data di uscita del Galaxy S26. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Samsung stuzzica l'attesa per la nuova Galaxy Camera con 3 brevi video; Un Galaxy S26+ non ancora presentato compare su Craigslist a 1.650 dollari; Samsung Galaxy S26 svelato: ecco tutti i colori e il nuovo design; Con Galaxy Unpacked alle porte, Samsung anticipa One UI 8.5 con un teaser: debutto su S26 e tante funzioni IA in arrivo. Samsung stuzzica l'attesa per la nuova Galaxy Camera con 3 brevi videoManca ormai pochissimo al prossimo Galaxy Unpacked del 25 febbraio, appuntamento chiave in cui sarà svelata la nuova famiglia Galaxy S26. In vista dell’evento, Samsung ha deciso di alimentare la curio ... hdblog.it Con Galaxy Unpacked alle porte, Samsung anticipa One UI 8.5 con un teaser: debutto su S26 e tante funzioni IA in arrivoSamsung ha confermato l'arrivo di One UI 8.5 tramite un teaser ufficiale. La nuova interfaccia, basata su Android 16 QPR2, debutterà con la serie Galaxy S26. multiplayer.it Un’avventura mai vista prima su scala cosmica! Mario e Yoshi partono per un viaggio straordinario tra pianeti, galassie e mondi incredibili. Super Mario Galaxy – Il Film Dal 1° aprile al cinema #SuperMarioGalaxy #SuperMario #Yoshi #CinemaCristall facebook