Samsung lancia ufficialmente la One UI 8.5 beta | ecco novità modelli e Paesi coinvolti
Samsung lancia ufficialmente il programma beta della One UI 8.5: ecco modelli, Paesi coinvolti e novità del nuovo aggiornamento per i Galaxy. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung Galaxy S26: le prime immagini ufficiali emergono dal codice di One UI 8.5 - 5 è attesa al lancio insieme alla serie Galaxy S26, previsto per l’inizio del prossimo anno. Scrive cellulare-magazine.it