Samsung lancia ufficialmente la One UI 8.5 beta | ecco novità modelli e Paesi coinvolti

Tuttoandroid.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung lancia ufficialmente il programma beta della One UI 8.5: ecco modelli, Paesi coinvolti e novità del nuovo aggiornamento per i Galaxy. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung lancia ufficialmente la one ui 85 beta ecco novit224 modelli e paesi coinvolti

© Tuttoandroid.net - Samsung lancia ufficialmente la One UI 8.5 beta: ecco novità, modelli e Paesi coinvolti

Altri contenuti sullo stesso argomento

samsung lancia ufficialmente oneSamsung Galaxy S26: le prime immagini ufficiali emergono dal codice di One UI 8.5 - 5 è attesa al lancio insieme alla serie Galaxy S26, previsto per l’inizio del prossimo anno. Scrive cellulare-magazine.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Lancia Ufficialmente One