Morte di Mario Capobianco cambia l’ipotesi di reato per il 38enne | omicidio preterintenzionale

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 38enne beneventano, gravemente indiziato del reato di omicidio preterintenzionale ai danni di un 69enne anch’egli residente a Benevento. I fatti risalgono alla serata del 24 gennaio scorso, quando l’indagato – secondo la ricostruzione accusatoria accolta dal Giudice – si è responsabile di una violenta aggressione avvenuta nel capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

