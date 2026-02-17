Morte di Mario Capobianco cambia l’ipotesi di reato per il 38enne | omicidio preterintenzionale
Mario Capobianco è morto a causa di una lite in un bar di Benevento, e questa vicenda ha portato a un cambio di ipotesi per il caso del 38enne coinvolto. Le forze dell’ordine hanno scoperto che l’uomo potrebbe aver aggredito Capobianco in modo intenzionale, ma senza l’intento di uccidere, configurando così il reato di omicidio preterintenzionale. Gli investigatori hanno trovato elementi che collegano la discussione tra i due a una serata burrascosa, con testimoni che hanno riferito di grida e spintoni. La procura ha deciso di rivedere le accuse sulla base delle nuove prove raccolte durante
Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 38enne beneventano, gravemente indiziato del reato di omicidio preterintenzionale ai danni di un 69enne anch’egli residente a Benevento. I fatti risalgono alla serata del 24 gennaio scorso, quando l’indagato – secondo la ricostruzione accusatoria accolta dal Giudice – si è responsabile di una violenta aggressione avvenuta nel capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
L’aggressione, poi la morte: imputato per omicidio preterintenzionale il vicino di casaIl processo a Carmine Rizzo, il 43enne di Alezio, si terrà il 24 aprile con rito abbreviato.
Morte di Mario Capobianco, Mastella: "La violenza mina la dignità e l'umanità"
Mario Capobianco è morto a causa delle lesioni riportate durante un'aggressione avvenuta il 24 gennaio in centro città.
Aggressione al Rione Libertà, Mario Capobianco non ce l'ha fatta: morto dopo giorni di agonia
Mario Capobianco, il 68enne beneventano che per settimane ha lottato tra la vita e la morte presso l'ospedale San Pio non ce l'ha fatta: l'uomo è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riporta
Morte Mario Capobianco, Mastella: ''Momento di dolore e costernazione. Violenza mina dignità e umanità''
Il decesso di Mario Capobianco, vittima di una crudele aggressione lo scorso 24 gennaio in città, segna un momento di dolore e costernazione. La famiglia aveva lanciato un accorato appello, le ...
È deceduto all'Ospedale San Pio Mario Capobianco, il pensionato picchiato lo scorso 24 gennaio nel rione Libertà. Arrestato il 38enne ritenuto responsabile dell'aggressione: per lui l'ipotesi di reato si aggrava in omicidio. Il sindaco Clemente Mastella: «Dolor