L'omicidio di Quentin Deranque, avvenuto a causa di una lite tra giovani, ha scatenato un duro scambio tra Meloni e Macron. La premier italiana ha commentato l’episodio definendolo un esempio di problemi sociali crescenti, ma il presidente francese ha reagito con fermezza, invitando Meloni a non intervenire. Macron ha criticato la sua rivale politica per aver commentato pubblicamente l’accaduto, sostenendo che si tratta di una questione interna francese. La polemica continua a dividere le due leader, mentre la famiglia di Deranque chiede giustizia.

Macron dice a Giorgia Meloni di non intromettersi nella vicenda dell’omicidio del militante nazionalista Quentin Deranque, che sta sconvolgendo la politica francese. Il capo dell’Eliseo ha risposto in modo diretto al commento sui social della presidente del Consiglio italiana sull’uccisione dello studente 23enne, in uno scontro tra gruppi di attivisti di estrema sinistra e destra, della cui morte è accusato un assistente di un deputato del partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Il caso di Quentin Deranque Tra gli 11 arrestati per il pestaggio a morte del militante nazionalista Quentin Deranque a Lione, ci sarebbe infatti anche Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di Raphaël Arnault, deputato di La France Insoumise. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Quentin Deranque, Meloni fa infuriare Macron che attacca la premier: "Smetta di commentare"

