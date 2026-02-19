Il sorteggio per le nomine giudiziarie ha causato forti polemiche nel dibattito sulla riforma costituzionale. La proposta prevede di affidare alcune scelte a un sistema di estrazione casuale, eliminando le nomine politiche. Questo metodo si applica anche alle decisioni di alcune commissioni, come il Consiglio superiore della magistratura. La novità riguarda soprattutto le selezioni per le funzioni più delicate, dove si cerca di ridurre le influenze esterne. La discussione si infiamma tra sostenitori e detrattori di questa modalità.

AGI - Il sorteggio è uno dei punti più discussi (e divisivi) della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Bollato come anticamera del controllo della politica sulla giustizia, da una parte. Osannato come antidoto alle correnti interne e alle dinamiche corporative che reggono nomine e promozioni dei giudici, dall’altra. Il sorteggio – a torto o a ragione – è diventato il ‘casus belli’ nel dibattito politico, tra partiti di maggioranza e opposizione, in vista del referendum del 22-23 marzo. Nonostante i richiami del Quirinale al rispetto del Csm e gli appelli di tutte le parti “a restare nel merito della riforma” la politica, insomma, non sembra smontare dalle barricate. 🔗 Leggi su Agi.it

Oltre il Csm, ecco dove si sceglie già con sorteggio

