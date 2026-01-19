Sorteggio del Csm? È colpa dei magistrati se si è arrivati a questo

Il sorteggio del Csm ha suscitato molte discussioni, ma la responsabilità di questa situazione risiede principalmente nei magistrati coinvolti. La mancanza di trasparenza e l’opacità nelle decisioni prese al Consiglio superiore hanno contribuito a questa eventualità. È importante analizzare con lucidità i fattori che hanno portato a questa situazione, evitando di addossare colpe in modo generalizzato e mantenendo un approccio equilibrato.

"Se si è arrivati al sorteggio la responsabilità è soltanto dei magistrati che al Consiglio superiore hanno svolto quel ruolo con grande opacità. Quindi è un salvavita necessario, un cortisonico necessario con gli effetti collaterali. Non è elegante il sorteggio, è vero, ma è assolutamente.

“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Secondo lui, associare il magistrato sorteggiato a un soggetto debole è un’interpretazione errata e dannosa, che può minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie. Questa posizione invita a riflettere sull’importanza di mantenere un’immagine equilibrata e rispettosa del ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano.

"Non c'è altro modo che il sorteggio del Csm". Ma ora Travaglio smentisce se stesso

In passato, Marco Travaglio sosteneva che il sorteggio del Csm fosse la soluzione per contrastare il correntismo. Oggi, però, si presenta come un'opinione diversa, smentendo se stesso. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nel panorama politico e giudiziario, evidenziando come le posizioni possano evolversi nel tempo. Un’analisi che invita a riflettere sulla complessità delle scelte e delle narrazioni legate alla giustizia in Italia.

