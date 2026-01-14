Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati Parla Mirenda Csm

Da ilfoglio.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Secondo lui, associare il magistrato sorteggiato a un soggetto debole è un’interpretazione errata e dannosa, che può minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie. Questa posizione invita a riflettere sull’importanza di mantenere un’immagine equilibrata e rispettosa del ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano.

“I magistrati per il No e i loro testimonial stanno delegittimando di fatto l’intera magistratura. L’equazione ‘magistrato sorteggiato uguale soggetto debole’ nel rapporto con l’ag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sostenere che il sorteggio porter224 incapaci al csm significa delegittimare i magistrati parla mirenda csm

© Ilfoglio.it - “Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)

Leggi anche: Referendum giustizia, i magistrati dicono “no” anche al confronto con Nordio. Fi: “Con il sorteggio il Csm libero da ricatti”

Leggi anche: Giustizia, parla Palamara: "Il sorteggio per il Csm? Demolisce le correnti"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

sostenere sorteggio porter224 incapaci“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm) - Il membro togato del Csm Andrea Mirenda: “La sfibrante retorica sul complesso ruolo di consigliere pare unicamente funzionale al disegno della correntocrazia di controllare militarmente i ‘propri’ con ... ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.