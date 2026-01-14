Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati Parla Mirenda Csm
Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Secondo lui, associare il magistrato sorteggiato a un soggetto debole è un’interpretazione errata e dannosa, che può minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie. Questa posizione invita a riflettere sull’importanza di mantenere un’immagine equilibrata e rispettosa del ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano.
"I magistrati per il No e i loro testimonial stanno delegittimando di fatto l'intera magistratura. L'equazione 'magistrato sorteggiato uguale soggetto debole' nel rapporto con l'ag.
"Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati". Parla Mirenda (Csm) - Il membro togato del Csm Andrea Mirenda: "La sfibrante retorica sul complesso ruolo di consigliere pare unicamente funzionale al disegno della correntocrazia di controllare militarmente i 'propri' con ...
