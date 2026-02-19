Olimpiadi short track | Previtali terzo ai quarti fuori Ma la semifinale era vicina

Previtali si ferma ai quarti di finale nello short track ai Giochi, perdendo per un soffio. Il 20enne di Calusco aveva disputato una buona gara, arrivando secondo all’ultima curva, ma nel finale Pigeon lo ha superato. La sua corsa si conclude così, lasciando spazio a una delusione per un’occasione sfiorata. La competizione si è rivelata più combattuta del previsto, con i primi posti decisi negli ultimi metri. La strada verso le semifinali si chiude prima del previsto per l’atleta italiano.

AI GIOCHI. Il 20enne di Calusco secondo all’ultima curva, però non basta. Pigeon lo beffa nel finale. Niente ripescaggio, la consolazione è il personale. Lorenzo Previtali, alle nove della sera, ride e mima il gesto del mangiarsi le mani, e c’è tutto il senso di questa palpitante serata olimpica formato short track, in cui le convinzioni mutano in un battito di ciglio. All’ultima curva dei quarti di finale dei 500 metri, il 20enne di Calusco d’Adda in forza alle Fiamme Oro sorpassa all’interno il kazaco Azgaliyev, dando l’impressione di potersi prendere una piazza d’onore che varrebbe il pass diretto alle semifinali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

