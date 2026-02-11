Short track 500 metri Arianna Fontana ai quarti | le avversarie per la medaglia

Arianna Fontana si prepara ora ai quarti di finale dei 500 metri. Dopo aver passato il turno con calma e sicurezza, l’atleta italiana si appresta a sfidare le sue avversarie in vista di una possibile medaglia. La gara si svolgerà giovedì 12 febbraio, e l’attenzione di tutto il pubblico è già puntata sulla sua corsa.

Dopo una qualificazione gestita con esperienza e sangue freddo, Arianna Fontana torna in pista giovedì 12 febbraio nei quarti dei 500 metri. Velzeboer guida le favorite, Betti c'è, out Sighel dopo la caduta. Domani, 12 febbraio, alla Milano-Cortina 2026, si entra nel vivo dei 500 metri femminili di short track. I quarti di finale promettono spettacolo puro sul ghiaccio del Forum, ribattezzato Milano Ice Skating Arena per l'evento olimpico.

