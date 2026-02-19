Short track Lorenzo Previtali ad un passo dalla semifinale nei 500m

Lorenzo Previtali si ferma a pochi centesimi dalla semifinale nei 500 metri di short track. Durante la gara, il pattinatore italiano ha dato il massimo, ma una piccola scivolata gli ha impedito di passare alla fase successiva. La corsa si è giocata negli ultimi metri, dove Previtali ha tentato di rimanere in scia ai rivali più veloci. La sua prestazione ha comunque sorpreso molti, dimostrando grande determinazione. Ora, il suo obiettivo rimane quello di migliorare per le prossime competizioni.

Il percorso di Lorenzo Previtali alla caccia del sogno olimpico si ferma ad un passo dalla semifinale dei 500 metri. Il caluschese è stato eliminato nei quarti di finale con il terzo posto nella sua batteria. Bergamasco classe 2005, alla prima partecipazione a cinque cerchi, è stato beffato per pochi secondi dal polacco Pigeon, poco dopo il sorpasso dello stesso Previtali sul kazako Azgaliyev che sembrava poter valere il passaggio del turno. Neanche il ripescaggio ha sorriso al ventenne, che ha fatto registrare un tempo non migliore rispetto ad altri. E così ha visto la sua avventura terminare, con però ottime sensazioni che potrebbero valergli una chiamata nella staffetta in programma venerdì sera.🔗 Leggi su Bergamonews.it

