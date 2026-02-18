Olimpiadi nove ori da assegnare | il programma di oggi 18 febbraio

Oggi, durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sono in palio nove medaglie, e gli atleti italiani sono pronti a competere con determinazione. I nostri rappresentanti si preparano per le gare di sci alpino e biathlon, sperando di portare a casa più di una medaglia. In particolare, i tifosi attendono con entusiasmo le performance di alcuni protagonisti italiani, che cercano di sfruttare al massimo questa occasione.

Nove medaglie da assegnare e gli Azzurri in prima linea. Questo è il programma di oggi 18 febbraio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In evidenza le Team Sprint di fondo maschile e femminile e il biathlon femminile, dove l’Italia è tra le favorite. Oggi c’è anche lo slalom femminile mentre in serata ci sarà la staffetta dei 3000 metri femminili e i 500 maschili. Intanto si prepara un gran finale con il possibile, ma per nulla certo, arrivo del presidente americano Donald Trump per tifare la nazionale di hockey se giocherà per l’oro il 22 febbraio. Ovvero il giorno in cui all’arena di Verona è in programma la cerimonia di chiusura dei Giochi, con il primo ministro francese Sébastien Lecornu.🔗 Leggi su Open.online

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile – Tutte le gare di oggi 11 febbraioQuesta mattina l’Italia festeggia due medaglie d’oro nello slittino.

Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 18 febbraio, tv, programma, streamingOggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si giocano i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, una fase decisiva che può portare alla semifinale o eliminare le squadre sconfitte.

