Olimpiadi | occasione sprecata

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha lasciato molti delusi, a causa di scelte discutibili e di un’organizzazione non impeccabile. La manifestazione si è svolta senza grandi effetti speciali, puntando su spettacoli semplici come la danza e la musica dal vivo, ma senza sorprendere. La presenza di ospiti internazionali è stata limitata, e alcuni hanno trovato troppo minimalista l’allestimento. La mancanza di innovazione è stata evidente, lasciando il pubblico con la sensazione che questa fosse un’occasione sprecata per mostrare il meglio della città.

