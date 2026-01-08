Napoli-Verona Lang delude | occasione sprecata e posto a rischio
Nella partita tra Napoli e Verona, Noa Lang non ha dimostrato le aspettative, lasciando l'opportunità di migliorare il suo rendimento e consolidare la sua posizione in squadra. La sua prestazione deludente rappresenta una possibilità persa, con conseguenze potenzialmente negative sul suo futuro nel club. La gara evidenzia l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare al massimo le occasioni in un contesto competitivo.
Serata amara per Noa Lang nella sfida contro l'Hellas Verona. L'occasione per prendersi la scena, complice
Napoli-Verona, pagelle: Buongiorno delude, McTominay e Di Lorenzo non bastano. 2 clamorose bocciature - Passo falso per i campioni d'Italia contro gli scaligeri che sono e restano in piena lotta per non retrocedere. msn.com
GAZZETTA - Napoli, per Noa Lang è tempo di lanciare segnali "veri" e continui, la delusione - Secondo la Gazzetta dello Sport, Noa Lang, attaccante del Napoli, si sarebbe "giocato l'Inter", a causa di una prova contro il Verona definita deludente: “La delusione maggiore porta a Lang, l’uomo ch ... napolimagazine.com
Cesari duro: "Vi faccio vedere il rigore dato al Verona. Sono molto deluso" - Nella puntata di Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il discusso caso da moviola di Napoli- msn.com
Amaro Antonio #Conte dopo Napoli-Verona 2-2: «Episodi che ammazzerebbero chiunque. Il gol annullato a #Hojlund Non so dove debba mettere il braccio, deve amputarselo». Il tecnico critica l'arbitro Marchetti ma loda la reazione del gruppo. #Na x.com
Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Verona 2-2: "Positivo che abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa. Volevamo vincere la gara, ci dispiace e vedremo quello che non è andato bene. Abbiamo preso due gol evitabili. Pens facebook
