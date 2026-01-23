Luigi Casanova, custode dei boschi di Moena, analizza l’impatto delle Olimpiadi sulla montagna. Secondo lui, l’evento rappresenta un’occasione sprecata, poiché i fondi previsti non contribuiscono a contrastare lo spopolamento o la fuga dei giovani. Casanova sottolinea come l’operazione sia stata poco condivisa, poco sostenibile e a costo zero per il territorio, lasciando poche opportunità di sviluppo duraturo.

Diciamo subito che Casanova non è un entusiasta (anzi decisamente il contrario) delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che riguardano anche il territorio dove vive: a Predazzo si disputeranno le gare di salto con gli sci e a Tesero, sede della combinata nordica e lo sci di fondo. Ha scritto due libri sul tema, editi da Altreconomia. Il primo nel 2022 dal titolo Ombre sulla neve. Il libro bianco delle Olimpiadi invernali: per il rispetto della montagna contro cemento, speculazione e sprechi. Il secondo, uscito a fine novembre, si intitola Oro colato. L'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luigi Casanova, il custode dei boschi della Val di Fiemme: «Le Olimpiadi sono stata un'occasione sprecata per la montagna. I soldi che porteranno non aiuteranno contro lo spopolamento o la fuga dei giovani»

Domenica 25 gennaio 2026, alle 14.30, presentazione di “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina” di Luigi Casanova e Duccio Facchini all’ex caserma Piave di via Monterumici 11, Treviso. PartecipaLuigi Casanova e il collettivo Off To - facebook.com facebook