Olimpiadi Milano-Cortina direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo gaffe di telecronaca per cerimonia d' apertura; Lollobrigida ad interim

Paolo Petrecca si dimette dopo aver commesso una gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La sua frase sbagliata ha suscitato dure reazioni tra i colleghi, portandolo a lasciare il ruolo di direttore di RaiSport. La redazione aveva perso fiducia nelle sue capacità di condurre la trasmissione, spingendo Petrecca a scegliere di dimettersi. Al suo posto, l’attuale responsabile Lollobrigida assumerà temporaneamente la guida della squadra. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media italiani.

Sfiduciato dalla redazione, Paolo Petrecca ha dovuto rassegnare le dimissioni dopo le figuracce fatte durante la diretta di telecronaca per la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali. Lascerà definitivamente l'incarico a conclusione delle competizioni olimpiche Paolo Petrecca, il direttore. Paolo Petrecca lascia il suo ruolo di direttore di RaiSport dopo la bocciatura arrivata dalla redazione. Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport, accusando la pressione crescente sulla sua posizione. Petrecca rimette il suo mandato di direttore di Rai Sport all'ad Rossi. La Rai in una nota annuncia che il giornalista lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Al suo posto in via transitoria ci sarà Marco Lollobrigida. Il direttore meloniano è finito al centro delle polemiche per l'imbarazzante telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi.