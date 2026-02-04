Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 5 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma. Il doppio misto di curling si mantiene nel suo turno, mentre si apre il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in diretta, con orari e tv già disponibili, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.

Domani, giovedì 5 febbraio, proseguiranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: continua il round robin del doppio misto di curling, mentre inizia il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Si terranno anche le qualificazioni dello snowboard, gli allenamenti ufficiali di salto con gli sci e le prove cronometrate di sci alpino e slittino. La giornata si aprirà alle 10.05 con il doppio misto di curling, mentre alle 11.30 si terranno in contemporanea le prove cronometrate delle discese di sci alpino. Alle 12.10 si alzerà il sipario sulla fase a gironi dell’ hockey su ghiaccio femminile, mentre alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

