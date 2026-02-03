Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 4 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani, mercoledì 4 febbraio, si alzerà ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime gare riguarderanno il round robin del doppio misto di curling, ma si terranno anche le prove cronometrate ufficiali di sci alpino e slittino. La giornata si aprirà alle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, poi occorrerà attendere le ore 19.05, quando per la prima sessione del round robin del doppio misto di curling andranno in scena ben quattro match. A scendere sul ghiaccio saranno Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia ed Estonia-Svizzera, infine a chiudere il programma di giornata sarà, a partire dalle ore 19.

