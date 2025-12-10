Cucina italiana patrimonio Unesco Meloni | Vince una nazione straordinaria – Il video
L'Unesco ha riconosciuto ufficialmente la cucina italiana come Patrimonio dell'Umanità, un prestigioso riconoscimento che celebra la ricchezza culturale e gastronomica del nostro Paese. Questa importante decisione sottolinea l'importanza della tradizione culinaria italiana a livello globale, valorizzando un patrimonio che unisce storia, cultura e innovazione.
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Oggi l'Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
NOTIZIE E DINTORNI - La cucina italiana diventa patrimonio UNESCO, un sapere vivo che unisce territori, memoria e futuro. Un contributo di Angela Petroccione. #horeca #foodservice #attualità horecanews.it/la-cucina-ital… Vai su X
La Cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Quella italiana è la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua int - facebook.com Vai su Facebook
Unesco: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità - l Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. Scrive italiaoggi.it
