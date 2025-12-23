Giorgia Meloni gli auguri di Natale | Una nazione straordinaria Attenti l' anno prossimo
Giorgia Meloni ha rivolto gli auguri di Natale, definendo l’Italia una nazione straordinaria e sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione il nuovo anno. Questi messaggi arrivano dopo l’approvazione definitiva della manovra di fine anno, conclusa il 23 dicembre, segnando la fine di un percorso impegnativo. Un momento di riflessione e speranza per il paese, in vista di un 2024 che richiederà responsabilità e attenzione.
Gli auguri di Natale arrivano al termine di un’altra battaglia dura, quella che ha portato al via libera definitivo alla manovra, oggi, martedì 23 dicembre. E proprio da lì Giorgia Meloni ha scelto di partire, rivolgendo subito un messaggio di ringraziamento e di incoraggiamento ai suoi parlamentari. Durante il brindisi natalizio nella sala Tatarella di Montecitorio, il presidente del Consiglio ha fatto gli auguri e si è complimentata per il lavoro svolto alla Camera e al Senato dai gruppi di Fratelli d’Italia, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti. Un incontro dal clima disteso e sereno, al quale hanno preso parte anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
