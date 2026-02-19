Olimpiadi | la neve stravolge ancora il programma delle gare a Livigno

Le forti nevicate di oggi hanno nuovamente modificato il calendario delle gare di Livigno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La neve intensa ha reso impraticabili alcune piste, costringendo gli organizzatori a spostare o cancellare alcune competizioni. Questa situazione si aggiunge a quanto successo martedì, quando le condizioni meteo avevano già causato cambiamenti. Le squadre stanno aspettando nuove indicazioni, mentre gli spettatori si preparano a eventuali variazioni. La neve continua a cadere, creando incertezza sul programma delle prossime ore.

Rimandati a domani Aerials e half-pipe maschile. Si spera per l'half-pipe femminile in serata Come già accaduto martedì, anche oggi le abbondanti nevicate hanno stravolto il programma delle gare di Livigno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le gare di Aerials freestyle ski maschile sono state riprogrammate a domani alle 10,30 e alle 11,15 per quanto riguarda le due manche di qualificazione e alle 13,30 per quanto riguarda la finale. Le qualificazioni dell'half-pipe freestyle ski maschile si disputeranno invece alle 10,30 (manche 1) e alle 11,27 (manche 2) con la finale che, come da calendario originario, andrà in scena alle 19,30.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

