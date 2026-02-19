Rinviate le gare di aerials alle Olimpiadi | cos’è successo a Livigno e il nuovo programma

Le gare di aerials alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state rinviate a causa delle intense nevicate che hanno colpito Livigno. La forte tormenta ha reso impossibile allestire le piste in modo sicuro e praticabile. Gli organizzatori hanno deciso di spostare le competizioni, previste inizialmente questa settimana, a data da definire. Un team di tecnici sta lavorando per mettere in sicurezza le aree di gara, mentre le squadre attendono nuove indicazioni. La situazione rende difficile rispettare il calendario originale delle Olimpiadi.

Vita difficile per le gare di aerials alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fortemente condizionate dalle fitte nevicate che hanno colpito Livigno negli ultimi giorni. Le qualificazioni si sarebbero dovute disputare il 17 febbraio, ma sono state rinviate a causa dei tanti centimetri caduti in Valtellina: posticipo di un giorno per le donne, giusto poche ore prima della finale (svolta ieri in maniera regolare); rinvio al 19 febbraio (cioè oggi) per gli uomini. Le pessime previsioni meteo, che davano per certa un'intensa nevicata poi effettivamente avvenuta, hanno costretto gli organizzatori a cambiare la programmazione in maniera preventiva e a rinviare gli eventi di aerials a venerdì 20 febbraio.