Olimpiadi 2026 Livigno sotto la neve | annullate le gare di sci freestyle a causa delle condizioni meteo

Livigno ha cancellato le gare di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 perché la neve continua a cadere intensamente, rendendo impossibile disputare le prove in sicurezza. La forte nevicata e la scarsa visibilità hanno costretto gli organizzatori a interrompere le qualificazioni di aerials, previsto allo Snow Park. La situazione meteo ha creato disagi e modificato il programma delle competizioni.

Sondrio, 17 febbraio 2026 – Continua a nevicare su Livigno e le condizioni meteo cambiano il programma odierno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, teatro in questi giorni delle prove d i sci freestyle attese allo Snow Park A causa delle condizioni metereologiche avverse, contrassegnate da abbondanti nevicate e scarsa visibilità, sono state infatti cancellate le due sessioni di qualificazione della specialità aerials. I segmenti previsti coinvolgevano sia gli atleti della categoria maschile che quelli della categoria femminile. Inizialmente l'inizio delle ostilità era previsto per le 10.45. Considerando la situazione, la direzione gara ha pensato di posticipare lo start alle 13.