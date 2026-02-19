Olimpiadi la giornalista in onda ubriaca | il caos poi l’annuncio al pubblico in diretta

Durante una diretta dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, la giornalista italiana è apparsa visibilmente ubriaca, creando scompiglio sul set. La conduttrice ha balbettato e ha perso il filo mentre commentava le gare, attirando l’attenzione di spettatori e colleghi. Dopo alcuni minuti di confusione, l’emittente ha interrotto la trasmissione e annunciato che la giornalista avrebbe lasciato il collegamento. La scena ha suscitato molte reazioni sui social e ha fatto discutere sull’organizzazione dell’evento.

Doveva essere uno dei tanti collegamenti in diretta dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, una finestra sull'Italia innevata per il pubblico australiano. E invece, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in uno dei momenti televisivi più commentati delle ultime stagioni. A finire al centro dell'attenzione è stata Danika Mason, volto di punta di Channel 9, protagonista di un intervento che ha lasciato molti spettatori spiazzati. Voce impastata, sguardo incerto, una sequenza di frasi apparentemente scollegate tra loro. Il collegamento sembrava procedere su binari ordinari, con il classico racconto dell'atmosfera olimpica, quando qualcosa ha iniziato a incrinarsi.