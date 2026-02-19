Olimpiadi invernali tutta l’Italia accanto agli Azzurri | cosa succede giovedì 19 febbraio

Il 19 febbraio, l’Italia vive una giornata cruciale agli Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove gli atleti azzurri cercano di conquistare medaglie decisive. La tensione si fa sentire tra gli spettatori e gli appassionati, che seguono con attenzione ogni gara in programma. Tra le discipline più attese, lo sci alpino e il pattinaggio di velocità, con le squadre italiane che puntano a risultati storici. Le gare di giovedì promettono emozioni intense e sorprese sul podio.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno entrando nella loro fase più intensa. Manca sempre meno alla chiusura ufficiale dei Giochi e l'atmosfera si fa elettrica, con il medagliere che continua a muoversi e le emozioni che si susseguono di ora in ora. L'Italia, protagonista davanti al proprio pubblico, vive giornate cariche di aspettative, mentre ogni gara può cambiare il destino di un'intera spedizione. Archiviata un'altra giornata che ha regalato un argento e un bronzo, l'attenzione si sposta ora su giovedì 19 febbraio, una data significativa perché segna l'ingresso ufficiale dello sci alpinismo nel programma olimpico.