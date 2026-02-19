Giovedi 19 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Giovedì 19 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, a causa dell’evento principale che coinvolge gli atleti di tutto il mondo. La giornata si concentra su competizioni di sci, pattinaggio e biathlon, con dirette su Rai 2 e Rai Sport. Durante il giorno, i telespettatori assistono alle performance degli italiani e alle emozioni delle sfide più attese. La programmazione prevede anche analisi e sintesi serali per aggiornare il pubblico sui risultati. La giornata si conclude con le premiazioni e le interviste agli atleti.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Giovedi 18 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e.