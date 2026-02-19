Durante i Giochi Olimpici, si è scoperto che alcuni agenti italiani dormono in un hotel cinque stelle di Cortina, chiuso da tre anni per violazioni antincendio. La struttura, situata nel cuore delle Dolomiti, è ancora in attesa di adeguamenti, ma continua a ospitare personale di sicurezza. La scoperta ha fatto scalpore tra gli organizzatori e ha sollevato dubbi sulla gestione delle strutture ricettive durante l’evento. La situazione mette in discussione le procedure di sicurezza adottate in questa occasione. La notizia si diffonde tra gli addetti ai lavori e i media stranieri.

Questa è una storia troppo “italiana” per passare inosservata agli inviati stranieri alle Olimpiadi. E quindi la Faz ci si è buttata. La storia è questa: a causa della carenza di posti letto, circa 200 tra poliziotti e carabinieri “a cui normalmente sono riservati alloggi piuttosto spartani – scrive il giornale tedesco – sono ospitati in un hotel a cinque stelle. Il palazzo, situato a 1224 metri di altitudine, fu costruito all’inizio del XX secolo, con una sala colazioni rivolta a est per iniziare la giornata con i primi raggi di sole, e una sala da tè e aperitivi rivolta a ovest per ammirare il tramonto sullo sfondo delle cime delle montagne”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olimpiadi, i poliziotti italiani dormono in un 5 stelle di Cortina chiuso da 3 anni perché non rispetta le norme antincendio

Crans-Montana, chiuso un hotel: “Ha violato le norme antincendio”Il Comune di Crans-Montana ha deciso di chiudere immediatamente il Grand Hôtel du Golf & Palace.

Dopo Crans Montana, controlli anche a Firenze. Chiuso noto locale del centro: non rispettava le norme antincendio (e non solo)Firenze chiude un locale in pieno centro A Firenze, un noto locale di via dei Servi ha subito la sospensione immediata dell’attività.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.