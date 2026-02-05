Il Comune di Crans-Montana ha deciso di chiudere immediatamente il Grand Hôtel du Golf & Palace. L’azione arriva dopo che sono stati riscontrati problemi nelle norme antincendio, che non sono state rispettate dall’albergo. La struttura resterà chiusa fino a quando non saranno sistemate le irregolarità.

Il Comune di Crans-Montana ha ordinato la chiusura immediata del Grand Hôtel du Golf & Palace a causa della mancata osservanza delle norme antincendio. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio, dopo ripetuti richiami alla struttura, che non ha provveduto a mettersi in regola. Nel comunicato ufficiale si legge: “Nonostante diversi richiami, le misure di conformità richieste non sono state realizzate”. Ripetuti richiami senza risultati. L’ultimo termine fissato per adeguarsi, dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026, è scaduto senza che l’hotel completasse gli interventi richiesti. Su proposta del responsabile della sicurezza, il Comune ha emesso un avviso preliminare di chiusura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crans-Montana, chiuso un hotel: "Ha violato le norme antincendio"

Approfondimenti su Crans Montana Hotel

A Crans-Montana, le autorità hanno chiuso un hotel per gravi problemi di sicurezza antincendio.

Ultime notizie su Crans Montana Hotel

