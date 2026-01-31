Dopo Crans Montana controlli anche a Firenze Chiuso noto locale del centro | non rispettava le norme antincendio e non solo

Firenze chiude un locale in pieno centro A Firenze, un noto locale di via dei Servi ha subito la sospensione immediata dell’attività. I controlli sono scattati dopo quanto accaduto a Capodanno a Crans Montana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Durante le ispezioni, i vigili hanno riscontrato gravi irregolarità, tra cui il mancato rispetto delle norme antincendio. La decisione di chiudere il locale è stata presa subito, senza attendere ulteriori verifiche. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Firenze, 31 gennaio 2026 – È scattata la sospensione immediata dell'attività per un noto locale di intrattenimento in via dei Servi a Firenze, in pieno centro storico, al termine di una serie di controlli interforze disposti dalla Prefettura dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana. Il provvedimento è stato preso dopo le gravi criticità riscontrate durante le verifiche, che hanno portato a dichiarare il locale inagibile per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo. Le varie irregolarità emerse. Nel corso dell'ispezione sono emerse irregolarità su più fronti: dalla non corretta gestione dei rapporti di lavoro, al mancato rispetto della normativa antincendio, fino a carenze rilevanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

