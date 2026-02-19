Olimpiadi Giulia Murada | Triste per la gara ma è stato comunque un sogno

Giulia Murada si è detta triste per la sua prestazione nella prima gara olimpica di sci alpinismo, una disciplina mai vista ai Giochi prima d’ora. La gara si è svolta sulla Pista Stelvio di Bormio, con tre atleti valtellinesi in gara: Michele Boscacci, eliminato nelle batterie, e Alba De Silvestro. Murada ha comunque definito la partecipazione un sogno realizzato, nonostante la delusione. La competizione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, curiosi di seguire le prime emozioni di questa nuova disciplina olimpica.

Le emozioni della valtellinese, quinta nella Sprint Race femminile, e la sua dedica speciale alla zia mancata pochi giorni fa Un risultato che ha lasciato nell'atleta di Albosaggia un pò di amaro in bocca: “E' tutto gigantesco: è la prima volta che siamo alle Olimpiadi e siamo in Italia. Ho avuto chiunque sul percorso: c'era la mia famiglia, gli amici, tutto il mio paese e un sacco di gente, quindi sono sinceramente triste per la mia gara perché speravo in qualcosa di meglio - ha raccontato proprio Giulia Murada ai microfoni di Eurosport -, però sono anche davvero contenta ed emozionata di vedere tutta questa gente qua e non vedo l'ora di abbracciare chiunque”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

