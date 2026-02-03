La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Giulia Murada

La Valtellina si prepara a vivere le Olimpiadi di Milano-Cortina anche attraverso i suoi atleti. Tra questi, c’è Giulia Murada, che ha radici profonde in questa terra e nel mondo dello sci alpinismo. Cresciuta ad Albosaggia, ha seguito le orme del papà Ivan e si allena con la stessa passione di tutta la sua famiglia. Ora, si candida a rappresentare la sua regione e l’Italia in un appuntamento così importante.

In Valtellina, spesso, lo sci alpinismo è una questione di famiglia: vale, come abbiamo visto, per Michele Boscacci e si può dire lo stesso anche per Giulia Murada, altra atleta nata e cresciuta ad Albosaggia e nella locale Polisportiva e che ha seguito le orme di papà Ivan.Tra le favoritePer.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

