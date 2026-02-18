Giulia Murada una figlia d’arte a Milano Cortina | Sudoku parole crociate e un papà coach per il mio sogno alle Olimpiadi

Giulia Murada ha scoperto la passione per lo sci alpinismo grazie a suo padre Ivan, allenatore e ex atleta. La giovane di 27 anni si prepara alle sue prime Olimpiadi, vivendo con entusiasmo ogni momento. Durante l’allenamento ai piedi della Stelvio, ha raccontato di come il suo passato di parole crociate e sudoku l’abbia aiutata a mantenere la concentrazione. Il sostegno di papà Ivan si sente forte, soprattutto nelle giornate più dure. La sua determinazione si mostra tra le montagne e le sfide che la attendono.

(Adnkronos) – Sudoku, parole crociate e la carica di papà Ivan. Giulia Murada, 27 anni, si avvicina al suo esordio alle Olimpiadi così: "Sono davvero emozionata, fiera di essere qua a rappresentare lo sci alpinismo perché è uno sport che amo e che merita tanto – racconta al termine dell'allenamento mattutino ai piedi della Stelvio.