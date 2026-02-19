Olimpiadi finite per lo sci alpino con grande anticipo | il motivo dei giorni buchi e il calendario delle prossime gare

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono concluse per lo sci alpino con largo anticipo, mercoledì 18 febbraio, quando si è disputato lo slalom femminile. La decisione di terminare prima del previsto deriva dai numerosi giorni di pausa nel calendario, che hanno portato a un programma più breve del previsto. La gara si è svolta a Cortina d’Ampezzo, attirando l’attenzione di molti appassionati. La fine anticipata dello sci alpino ha lasciato gli sportivi senza alcune discipline previste. Ora si attende il calendario delle prossime competizioni.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è concluso mercoledì 18 febbraio con la disputa dello slalom femminile, ben quattro giorni prima rispetto alla chiusura dei Giochi, previsti domenica 22 febbraio. Perché quella che è considerata la disciplina regina della rassegna a cinque cerchi non ci ha tenuto compagnia fino alla naturale conclusione dell'evento? Perché ci sono così tanti giorni di buco nel calendario? Gli organizzatori hanno preferito tenere un cuscinetto in modo che, in caso di maltempo e di cancellazione di alcune gare, ci fossero tempi e modi per poterle recuperare prima che calasse il sipario.