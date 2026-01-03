Perché gli uomini non gareggiano questo fine settimana nello sci alpino | calendario sballato e prossime gare

Questo fine settimana, gli uomini non gareggeranno nello sci alpino a causa di un calendario modificato. Le competizioni maschili sono state sospese, mentre le atlete parteciperanno a gare a Kranjska Gora, in Slovenia. La pausa temporanea permette di riorganizzare il calendario e prepararsi alle prossime tappe della Coppa del Mondo. Restano aggiornamenti e novità sulle date delle prossime competizioni.

Nel weekend del 3-4 gennaio non sono previste gare maschili per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino: il primo fine settimana del nuovo anno sarà caratterizzato da prove femminili a Kranjska Gora (in Slovenia andranno in scena un gigante e uno slalom), mentre gli uomini saranno completamente fermi. Inatteso weekend di riposo per il massimo circuito internazionale itinerante, che durante le festività natalizie ha offerto soltanto una gara (il superG di Livigno il 27 dicembre). Una pausa eccessivamente lunga, in un periodo che sarebbe invece ideale per regalare spettacolo a tutti gli appassionati.

